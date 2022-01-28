世界盃資格賽2月底開打 台灣男籃仍湊不滿10人

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（中央社記者龍柏安台北28日電）世界盃男籃亞洲區資格賽將於2月21日在日本沖繩開打，近日傳出台灣男籃徵召不順，甚至無法湊齊12人，中華籃協副秘書長李雲翔無奈地說：「希望能補足最少10名球員出賽。」

台灣男籃預計2月7日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開訓，不過李雲翔表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，徵召過程困難重重，從最初的37人大名單，到名單擴增至45人，「依舊只有7、6人。」

李雲翔表示，當初提報名單時，都有詢問過球員意願，無奈正式發文至球團，最後的回覆多半都是婉拒，他明白疫情讓大家有些卻步，但籃協在防疫這部分已盡可能做到最好，提出的防疫計畫也獲得體育署同意，且疫情期間陸續仍有代表隊出征。

李雲翔透露，這次世界盃資格賽台灣男籃將搭乘專機飛往日本成田機場，再由日本安排專機轉往沖繩，「過去很多球員還沒注射疫苗，現在大部分都打滿2劑，若有需要體育署也會安排專案注射第3劑，但球員、球團有他們的考量，我們可以理解。」

目前確定的名單當中，包括周桂羽（富邦勇士）、范士恩（台啤英熊）、吳曉謹（全家海神）、魏嘉豪（中信特攻）、林正（領航猿）、韓杰諭（國體大）、喬楚瑜（輔大）、林信寬（台師大）、歸化洋將阿提諾（William Artino）（台鋼獵鷹），另有意徵召效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼的周儀翔與廣州龍獅的陳盈駿。

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不過李雲翔強調，旅外球員能否如期抵達仍有變數，因目前國際疫情吃緊，航班根本無法確認，而他們已啟動緊急備案，和大專球隊談妥，將再補進白曜誠（義守）、江均（輔大）與林子洧（高師大）。

李雲翔說，由於新補進的3名球員，並非在45人的大名單裡，因此日本未必同意核發簽證，目前籃協仍在跟亞洲籃總與日本方面進行協調，希望能湊滿12人順利出征。（編輯：張雅淨）1110128