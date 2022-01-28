太陽第3節奠定勝基 客場斬斷海神5連勝

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（中央社記者龍柏安台北28日電）T1聯盟台中葳格太陽今天火力全開，靠著第3節一波31比21的攻勢拉開差距，最多領先26分，終場104比89擊敗主場出擊的高雄全家海神，斬斷對手近來的5連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天在高雄「閉門」開打，這也是高雄全家海神相隔兩週後再次出賽，球員在下半場突然找不到節奏，不僅讓客場踢館的台中葳格太陽帶走勝利，也吞下雙方對戰的2連敗。

賽前戰績以9勝1負穩居聯盟龍頭寶座的海神，唯一敗績就出自太陽之手。

上半場打完太陽僅以49比42取得微幅領先，下半場開打後太陽就靠著一波7比0攻勢將差距擴大至雙位數，越打越順的太陽第3節最多取得26分領先，也提前底定戰局。

太陽今天贏球後，戰績來到6勝5負，不僅勝率超越5成，也將連勝數字推進至4連勝，此外距離排名第2、3的台灣啤酒英雄與新北中信特攻都僅剩0.5場勝差，很有機會躋身聯盟前段班。

太陽陣中的得分王桑尼（Sani Sakakini）今天光在上半場就攻下17分、9籃板，全場轟下31分、15籃板與5助攻，射手何喬丹（Jordan Heading）也砍下28分，兩人聯手搞定戰局。

至於海神方面，來自立陶宛的庫薩斯（Mindaugas Kupsas）今天也繳出31分、21籃板的優質成績單，本土射手于煥亞攻下全隊次高的17分。（編輯：唐聲揚）1110128