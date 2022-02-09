疑因政治立場遭禁賽 白俄越野滑雪新星逃離母國

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（中央社北京9日綜合外電報導）路透社報導，白俄羅斯越野滑雪選手達莉亞．杜里多維契（Darya Dolidovich）與她的父親表示，達莉亞因家族的政治立場遭禁賽後，一家人因擔憂遭到當局報復而逃離母國。

達莉亞及父親謝蓋爾．杜里多維契（Sergei Dolidovich）8日接受路透社視訊訪問。謝蓋爾說，達莉亞與家人現在身處波蘭，這名17歲的越野滑雪新星並希望在波蘭繼續訓練。

路透社上個月報導，杜里多維契父女認為，達莉亞被禁止參賽的原因是謝蓋爾參與街頭示威，反對2020年白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）連任；反對者說當年選舉有舞弊，這位白俄強人總統則否認操縱投票。

謝蓋爾是7度出征奧運的越野滑雪選手，他說：「達莉亞被剝奪了參加比賽的權利。我不認為她有可能在白俄羅斯繼續她的運動生涯。」

「我們可能會被指控舉行示威、高喊（反對）口號，然後就被關進監獄。3個月前，即使是在惡夢中，我也無法想像我最終會離開我的國家。」

杜里多維契一家是在北京冬季奧運會開始幾天後離開母國。白俄短跑女將齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）去年在東京奧運叛逃後，該國國家代表隊在北京冬奧備受注目。

達莉亞是白俄羅斯前途最為光明的的青年越野滑雪選手之一，她上個月說，白俄羅斯滑雪聯盟（Belarus Ski Union）將她的國際滑雪總會（FIS）編碼停用。這一編碼是運動員參加國際滑雪總會舉辦的比賽時所需的個人識別碼。

根據路透社檢視過的一封1月31日信件，白俄滑雪聯盟告訴達莉亞的教練團隊，白俄羅斯越野滑雪總會（Belarus Cross-Country Skiing Federation）提出決定後，聯盟去年12月將達莉亞的國際滑雪總會編碼停用。這封信並未說明作出這一決定的理由。

在回應路透社提問時，國際滑雪總會表示，自上個月要求白俄提供有關達莉亞編碼停用的進一步訊息以來，總會沒有收到白俄滑雪主管機關官員的回覆。

白俄越野滑雪總會和白俄滑雪聯盟皆未回覆路透社置評要求。

達莉亞本應於今年從中學畢業，目前尚不清楚她將如何在波蘭延續學業。達莉亞並表示自己渴望繼續滑雪，希望能一圓奧運夢。

數名白俄頂尖運動員因發表反對國家當權者的言論，及參與2020年反對魯卡申柯連任的示威，而身陷囹圄或被踢出國家隊。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110209