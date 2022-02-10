公牛勝黃蜂止住2連敗 騎士拔馬刺笑納3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛德羅森今天獨得36分，助球隊以121比109擊敗夏洛特黃蜂，公牛止住近期2連敗；至於克里夫蘭騎士與聖安東尼奧馬刺的對決，騎士以105比92拔馬刺奪3連勝。

法新社報導，公牛勝黃蜂後與騎士戰績同為34勝21負，經比較團隊數據，公牛以些微之差守住領先而排名超前，在東區15隊中維持排名第3。

談到客場勝黃蜂，德羅森（DeMar DeRozan）表示：「我們非贏不可，任何一場比賽我們都輸不起。」

抱持著必勝信念，德羅森展現得分效率，全場19投13中，包括三分球4投3中。

他另外抓了5個籃板並貢獻球隊4助攻，並說：「只是把握住他們給我的機會，並非強出頭。」

隊友拉文（Zach LaVine）得27分和7籃板，契維奇（Nikola Vucevic）有18分及15籃板的「雙十」演出。德羅森曾預測，擺脫疫情及傷兵困擾，下半球季陣容完整的公牛隊可能「很嚇人」。

首次入選明星隊的黃蜂「球三弟」拉米羅．波爾（LaMelo Ball）獨得33分，外加9籃板及5助攻，不過獨木難撐大局，終場黃蜂苦吞近期6連敗，目前排名在東區暫居第9。

至於騎士戰馬刺，兩隊陣中各有1名首次入選明星隊的崛起新星，分別是賈蘭德（Darius Garland）和莫瑞（Dejounte Murray），雙方拚高下，爭裡子也爭面子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

騎士賈蘭德之前因背傷而缺賽4場，傷癒回歸全場15投12中，獨得27分並貢獻6助攻，艾倫（Jarrett Allen）斬獲15分抓14個籃板，制霸禁區，打替補的雷維特（Caris LeVert）得11分，他是本週騎士從印第安納溜馬交易來的得分後衛。

而馬刺莫瑞則是得16分、6籃板與9助攻，強生（Keldon Johnson）及瓦塞爾（Devin Vassell）分別進帳18分。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1110210