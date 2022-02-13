王彥程對火腿中繼2局無失分 力拚正式球員

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）日職春訓交流賽樂天金鷲隊今天與火腿隊交手，樂天隊台灣投手王彥程中繼投2局、1Ｋ，無失分，表現不錯，樂天隊終場以6比2擊敗火腿；王彥程春訓求表現，力拚轉正式球員。

日本職棒各隊2月起展開春訓，北海道日本火腿鬥士隊新任總教練新庄剛志個人風格突出，除了穿著打扮吸睛外，春訓實戰打序也採用日式搖獎機來決定，此外，強隊公平競爭，也提前預告會一、二軍輪替，王柏融11日被分派去二軍基地。

火腿隊今天與樂天隊打交流賽，樂天隊1局靠著渡邊佳明適時安打先馳得點，火腿前3局沒有拿下分數，4局靠著石井一成2分砲，取得2比1領先。

樂天隊6局再起攻勢，靠著和田戀3分砲再度要回領先，8局再靠著接連安打再添2分、拉開領先差距，順利拿下比賽勝利；火腿吞敗，也是新庄剛志執教後，春訓對外賽首敗。

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樂天隊6局上換上王彥程中繼，依序讓打者敲出右外野方向飛球、三振、二壘方向飛球出局，7局續投再依序讓打者敲出游擊方向滾地球、左外野方向飛球、右外野方向飛球出局。

王彥程總計用29球投2局，沒被敲出安打、連抓6個出局數，投出1次三振、無失分，表現吸睛；王彥程為育成球員，此次首度被分配一軍春訓，力拚今年轉正式球員（支配下球員）。（編輯：管中維）1110213