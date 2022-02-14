王彥程生日願望轉正式球員 教頭期許展現優勢

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天過生日，他許下願望，希望今年轉正式球員、幫助球隊拿下總冠軍；王彥程昨天實戰出賽2局無失分，但總教練石井一久更希望他能展現優勢。

王彥程從台灣青棒強權穀保家商畢業後，2019年與日職樂天金鷲隊簽下育成球員合約、展開旅日生涯，今年首度春訓被分配在一軍。

今天是王彥程21歲生日，球隊也送上蛋糕和巧克力替他慶生，王彥程說出今年球季目標，希望可以成為正式球員（支配下球員），替球隊拿下總冠軍做出貢獻。

樂天隊昨天與北海道日本火腿鬥士隊打交流賽，王彥程登板中繼投2局沒被敲出安打，連抓6個出局數、無失分，表現亮眼，球隊終場以6比2拿勝。

原本預期樂天隊總教練石井一久會給予王彥程表現高評價，但日媒報導，石井一久對王彥程有不同的期待。

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根據日媒報導，石井一久稱讚王彥程的投球表現好、確實有在成長，昨天出賽直球和變化球的搭配、控制都做得不錯，但石井一久認為，這個階段更希望王彥程能展現屬於自己的優勢和特長。

石井一久提到，下一個階段，當打者的狀態慢慢調整起來，投手也必須跟著往上提高一個層級，現在是調整階段，只是一昧地投、沒讓打者打出安打，這樣的結果並不足夠，想要站上一軍，有意識地去了解、展現自己的優勢和特長更為重要。（編輯：張雅淨）1110214