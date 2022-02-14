更多編輯台推薦新聞：
蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王彥程生日願望轉正式球員 教頭期許展現優勢

2022/2/14 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天過生日，他許下願望，希望今年轉正式球員、幫助球隊拿下總冠軍；王彥程昨天實戰出賽2局無失分，但總教練石井一久更希望他能展現優勢。

王彥程從台灣青棒強權穀保家商畢業後，2019年與日職樂天金鷲隊簽下育成球員合約、展開旅日生涯，今年首度春訓被分配在一軍。

今天是王彥程21歲生日，球隊也送上蛋糕和巧克力替他慶生，王彥程說出今年球季目標，希望可以成為正式球員（支配下球員），替球隊拿下總冠軍做出貢獻。

樂天隊昨天與北海道日本火腿鬥士隊打交流賽，王彥程登板中繼投2局沒被敲出安打，連抓6個出局數、無失分，表現亮眼，球隊終場以6比2拿勝。

原本預期樂天隊總教練石井一久會給予王彥程表現高評價，但日媒報導，石井一久對王彥程有不同的期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據日媒報導，石井一久稱讚王彥程的投球表現好、確實有在成長，昨天出賽直球和變化球的搭配、控制都做得不錯，但石井一久認為，這個階段更希望王彥程能展現屬於自己的優勢和特長。

石井一久提到，下一個階段，當打者的狀態慢慢調整起來，投手也必須跟著往上提高一個層級，現在是調整階段，只是一昧地投、沒讓打者打出安打，這樣的結果並不足夠，想要站上一軍，有意識地去了解、展現自己的優勢和特長更為重要。（編輯：張雅淨）1110214

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族