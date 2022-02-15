金門棒球場勾歷史記憶 將辦老教練表揚儀式

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金門縣立棒球場為金門棒球運動發源地，第4度整建工程2022年完成，啟用儀式預計找回60年代金門棒球隊教練、球員，舉辦表揚儀式，棒球對金門來說是歷史、有溫度，也是重要的日常。圖為早年金門棒球比賽畫面。（薛文叡提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）「人生要做一件有意義的事，那絕對跟棒球有關。」金門農工教練黃國偉看著新整建完工的金門縣立棒球場感觸很深，除了要再興金門棒球風氣，黃國偉也要傳承金門棒球的歷史。

面積約150平方公里的金門縣，在棒球風氣全盛時期，有多達16支少棒球隊、5支青少棒球隊，但目前僅剩3支（中正、金寧、上岐）少棒隊、1支青少棒隊（金城），高中球隊則以金門農工為主、加入金門高中球員組成聯隊。

黃國偉從2006年著手推動金門棒球，2020年也率領金門農工在黑豹旗青棒賽一路打進32強、改寫隊史紀錄後，才不敵鶯歌工商止步；黃國偉表示，剛開始想要重新推廣棒球運動蠻辛苦的，這1、2年，金門整體棒球環境、實力都有提升，「但還是有很長一段路要走」。

除了推廣棒球風氣，黃國偉也投入心力協助金門縣立棒球場整建，他感謝金門縣政府支援經費，也感謝幕後功臣、教練吳志偉，不僅協助籌備經費，也提出將棒球場管理權轉移至體育場的想法，促成球場整建。

金門縣立棒球場（原金門高中棒球場）去年3月左右動工，第4次整建工程今年完成，預計3月驗收；有了新整建的球場，黃國偉想要做的更多，他著手收集從60年代金門棒球開始發展以來的老照片、影片。

「現在不做，可能之後就沒有人會做了」，黃國偉表示，棒球發展在金門有不短的歷史，前年一名金門老教練過世，讓他驚覺，如果再不開始，可能就來不及了。

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對在地金門人來說，棒球是歷史共同記憶很重要的一個部分，「人生要做一件有意義的事，那絕對跟棒球有關」，黃國偉笑說，現在只要有空就會到整建好的球場走走看看，那是金門棒球的發源地。

金門縣立棒球場整建完成首個比賽，預計是7月太武盃硬式少棒賽，除了舉辦開幕典禮、球場啟用儀式外，也會找回60年代金門棒球隊教練、球員，舉辦表揚儀式，棒球對金門來說是歷史、有溫度，也是重要的日常。（編輯：吳協昌）1110215

金門縣立棒球場（原金門高中棒球場）2021年3月左右動工，第4次整建工程今年完成，預計3月驗收；有了新整建的球場，金門農工教練黃國偉想要做的也更多。圖為整建完工的嶄新球場。（金門農工教練黃國偉提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月15日