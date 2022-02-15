林昱珉與美職響尾蛇簽約 18日加盟記者會

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）開南大學投手林昱珉與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，成為響尾蛇隊史第5名台灣球員。經紀公司今天發布新聞稿，將於18日替林昱珉舉辦加盟記者會，分享一路以來的心路歷程。

18歲的投手林昱珉業餘時期就是球探長期追蹤的球員，去年從國內青棒強權穀保家商畢業、升上開南大學，也一直設定目標旅外。

林昱珉三級棒球時期國手資歷豐富，是2019年U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍班底，去年被選入U23世界盃棒球賽代表隊中，有不錯表現。

美職、日職一直都有球隊對林昱珉表達高度興趣，包括美職匹茲堡海盜隊、奧克蘭運動家隊、洛杉磯道奇隊及日職樂天金鷲隊，之前都有與林昱珉密切接洽。

去年底就傳出林昱珉與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，只差體檢程序，簽約金約為52.5萬美元（約新台幣1464萬元），另有學費補助7.5萬美元。

林昱珉所屬經紀公司悍創運動行銷今天發布新聞稿表示，林昱珉確定與響尾蛇隊簽約，成為繼黃暐傑、林凱威、林家正、陳聖平後，響尾蛇隊史第5名台灣球員，也將在18日替林昱珉舉行加盟記者會。（編輯：吳協昌）1110215