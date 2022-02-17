日職王彥程熱身賽中繼1局無失分 有望拚正式球員

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）日職樂天金鷲隊台灣育成左投王彥程今年新球季要拚轉為支配下（正式球員），今天在熱身賽登板1局再度無失分，樂天支配下球員雖只剩2個名額，但日本媒體點出王彥程有機會。

自穀保家商畢業後，王彥程在2019年與日職樂天金鷲隊簽下育成合約，他去年在二軍繳出不錯成績，出賽21場、投50.2局，拿下2勝3敗，防禦率3.38。

王彥程本季春訓首度從一軍起步，有不錯的開始，在13日對火腿的交流賽中，中繼2局無失分，隔天過21歲生日時許下成為支配下球員的願望。

王彥程今天再度於對養樂多隊的熱身賽登場，在第6局登板，先送出1次三振後，雖被敲出安打，但接著再解決2名打者，總計中繼1局無失分。

不過要成為支配下球員勢必要面臨激烈競爭，根據日本媒體「河北新報」報導指出，樂天的支配下選手已經有68人，剩下2個名額，16名育成選手中，點出3名有機會脫穎而出的選手，包括台灣的王彥程，以及投手小峯新陸、野手山崎真彰。

王彥程雖在日前的熱身賽中表現不俗，但他在接受日媒訪問時表示，總教練石井一久有要求他增加球威及轉速，針對這2個部分做修正。

石井一久先前受訪時也說過，希望王彥程展現屬於自己的優勢及特長，對王彥程寄予厚望。（編輯：戴光育）1110217