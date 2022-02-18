桃園雲豹補強再添一樁 簽下新洋將湯馬斯

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（中央社記者龍柏安台北18日電）T1聯盟桃園雲豹職業籃球隊今天宣布，簽下上季效力NBA美國職籃發展聯盟風城公牛隊的湯馬斯，球團也希望他的加入能強化禁區戰力，並與現任洋將戴維斯組成雙塔。

台灣運彩xT1聯盟的桃園雲豹今天透過官方新聞稿宣布，現年25歲、身高206公分、體重111公斤的湯馬斯（Elijah Thomas），目前已抵台且在進行隔離，未來將披上2號球衣亮相。

湯馬斯2019年參加NBA選秀會落選，接下來則轉往歐洲效力，分別打過希臘、羅馬尼亞、烏克蘭與以色列等地的球隊。

身材高大壯碩，體能條件優異的湯馬斯，大學三年級曾入選大西洋海岸聯盟最佳防守陣容，更在當年率領球隊闖進NCAA錦標賽16強，同時也是校史男籃第7個達成900分、600籃板、150助攻里程碑的球員。

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雲豹總經理蘇翊傑說，看過湯馬斯過往在球場上打球的影片，認為他有很強的團隊意識及籃下終結能力，且衝搶籃板判斷能力佳，不但能讓禁區產生更大威脅性，更能使外圍後衛、鋒線，有更好切入空間及出手機會。

雲豹目前禁區主要以洋將戴維斯（Deyonta Davis）搭配身高195公分本土鋒線謝育政，兩人上半季輪流出現傷情，也讓禁區戰力吃緊。蘇翊傑表示，湯馬斯加入後，能和戴維斯組成雙塔，並替球隊帶來衝勁。（編輯：屈享平）1110218