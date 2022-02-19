高中木棒聯賽第3階段開打 普門洪奇晸5安奪勝

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110學年度高中棒球聯賽木棒組第3階段賽事19日台中開打，普門中學洪奇晸（中）5打數敲5支安打，幫助球隊以9比2擊敗東大體中。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年2月19日

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）高中棒球聯賽木棒組第3階段今天在台中開打，普門中學的洪奇晸繳5打數敲出5支安打表現，以9比2擊敗東大體中；另外南英商工、東石高中、三民高中都開胡奪下勝利。

在台體大舉行的賽事，普門高中靠著高2投打球員呂昱廷、洪奇晸、李以諾建功，提前8局以9比2擊退東大體中；南英商工則是11比1提前擊敗陽明高中，雙雙在第3階段開胡。

前2階段順利晉級後，普門農曆過年僅休3天半，初二就收假開工，進入第3階段首場與東體之戰，前5局雙方都無法奪下分數，直到普門6局下利用洪奇晸、顏采丞接連安打先馳得點；東體則在7局上靠著李宗學敲安打扳平比分。

關鍵7局下，普門的李以諾敲出安打送回壘上隊友再度超前，洪奇晸之後再敲出安打，東體雖更換投手，不過出現2次四死球，加上林恩睿補上安打，普門將比分拉開至6比1；東體在8局上雖追回1分，但普門在8局下藉著3支安打及高飛犧牲打再添3分，直接提前結束比賽。

普門先發投手呂昱廷7局失1分，拿下勝投；打線前5局攻勢其實不少，不過直到比賽中後段才有分數進帳。普門總教練洪榮宏說，前段得分效益不太好，4、5棒李以諾、洪奇晸扮演關鍵角色，靠著中心打線串聯才拿分。

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南英商工與陽明高中的賽事同樣是提前結束的比賽，南英靠著先發投手宋連恩繳出6.1局9次三振、失1分好投；加上打線出現10安打，在6局上攻進4分大局奠定勝基，提前7局以11比1拿下勝利。

舊正棒球場的2場比賽，東石高中在魏興明開轟助陣下，以10比5擊敗北科附工；三民高中則是靠著先發投手黃子豪投8.1局猛飆14次三振，以4比1撂倒善化高中，拿下第3階段首勝。（編輯：張芷瑄）1110219