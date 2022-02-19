PLG張宗憲本季新高28分領軍 富邦大勝鋼鐵人

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（中央社記者龍柏安台北19日電）PLG上季年度MVP得主張宗憲今天找回手感，他火力全開攻下本季新高的28分，助球隊最多曾領先20分，終場台北富邦勇士以106比87擊敗主場出擊的高雄鋼鐵人，拿下近來的2連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天只有1場比賽，由高雄鋼鐵人在主場鳳山體育館，迎戰來訪的台北富邦勇士，這也是2隊本季第3度交鋒，前2次交手雙方勝負各半。

鋼鐵人本土一哥「男模」呂政儒因手指受傷，今天高掛免戰牌。少了頭牌射手，鋼鐵人外圍火力依舊旺盛，靠著上半場團隊就合力飆進平聯盟紀錄的12顆三分球做後盾，僅以53比54微幅落後。

下半場勇士徹底展現團隊優勢，尤其最後1節更是拉出一波23比12攻勢擺脫對手糾纏，最終以19分之差帶走勝利，也在農曆年後拿下2連勝。

張宗憲今天攻下全場最高的28分，也是本季單場新高，近來深陷低潮的他，過去6場比賽僅1戰得分突破雙位數。賽後媒體問到如何調整，他表示，「沒有特別去做什麼，保持正常侵略性，當成一場正常的比賽去打。」

媒體提問春節連假是如何安排的，張宗憲說，「過年就是放空，好好過年，不做其他的事。」

談到接下來賽季期許，張宗憲透露，他將不再針對個人表現設定目標，上個賽季他已證明了自己，因此今年的目標，「不會放在個人，把團隊放在第1。」（編輯：戴光育）1110219