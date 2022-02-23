桃猿兩場紅白對抗賽 林泓育陳俊秀任教頭

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職樂天桃猿隊26日起安排兩場隊內紅白對抗賽，今天公布兩隊總教練由林泓育、陳俊秀擔任，兩場比賽皆開放球迷入場；桃猿也微調自辦熱身賽賽程，減至13場比賽。

中華職棒各隊春訓進入實戰期，樂天桃猿隊原訂25日隊內紅白對抗賽取消，今天也公布26、27日兩場在嘉義縣立棒球場舉行的隊內紅白賽，皆開放球迷入場免費觀賽，但必須配合實名制。

桃猿隊公告，紅白賽兩隊總教練將由林泓育、陳俊秀擔任，郭嚴文、林智平分別出任首席教練，輔佐林泓育及陳俊秀，指揮官曾豪駒會下達狀況題。

配合防疫規定，入場球迷需全程戴口罩、禁止飲食，必要時可以飲水，不開放球迷與球員、教練握手、簽名、拍照、收禮等行為。

桃猿隊原本排定14場對外自辦熱身賽，今天公告取消其中一場與味全龍隊比賽，微調賽程為13場比賽，3月2日與富邦悍將交手、11日與中信兄弟交手、14日與統一獅隊交手，會由官方YouTube頻道直播，自辦熱身賽開打時間為下午1時。（編輯：吳協昌）1110223