周桂羽繳代表作飆21分 台灣男籃惜敗日本

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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣男籃全能前鋒周桂羽今天攻下全隊最高的21分，可惜「新台灣人」阿提諾第4節提前5犯離場，加上日本隊在最後17.4秒內4罰中3，終場71比76遭對手逆轉。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽B組第2階段賽事，今天在日本沖繩進行第2天較量，台灣首戰不敵澳洲，今面對地主日本則全力求勝，開賽台灣隊就用7比2攻勢開局，前3節幾乎一路領先，看似很有機會勝場開胡。

前3節打完，台灣隊還以53比49略占上風，沒想到日本第4節外線火力噴發，靠著團隊連續飆進3記三分球扭轉戰局。

今天打出生涯代表作的周桂羽，第4節個人就砍進3顆三分球，包括在比賽結束前2分15秒投進追平三分，無奈隨後阿提諾（William Artino）領到全場第5次犯規提前離場，讓台灣男籃禁區少了一道防守屏障，在進攻端上也少了一項利器。

阿提諾出賽30分14秒，也繳出15分、18籃板的「雙十」成績單，陷入犯規麻煩的他上半場就背負3犯，又在第4節開賽後短短9秒領到第4犯。

全場頻在禁區推擠攪和的阿提諾，比賽還沒打完球衣領口就已被扯裂，而替補長人林正，也有3分、6籃板、2抄截的好表現。

日本隊後衛西田優大今天攻下全場最高的27分，其中在第4節最後2分鐘內就拿下4分，也成了台灣男籃最大的痛。（編輯：陳政偉）1110226