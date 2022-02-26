高中木棒聯賽大溪逆轉勝出晉級 創隊史紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）高中木棒聯賽第3階段，今天大溪高中與玉里高中之戰牽動D組晉級隊伍，一路落後的大溪，追平後7局下得2分逆轉，終場以5比3勝出，以分組第一晉級，創木棒聯賽隊史紀錄。

第3階段D組賽事，今天高苑工商以3比5不敵大理高中，2隊戰績形成1勝2敗，而賽前2勝的大溪與1勝1敗的玉里對戰能決定晉級隊伍。

此戰在舊正棒球場的賽事，玉里開局靠著洪子杰敲二壘安打及失誤率先攻下分數，2局下再利用3支安打進帳2分；大溪則在3局下靠著汪家毅安打，追回1分。

前半場落後的大溪，在6局下2出局後利用保送上壘，王興龍、簡瑋興接連2支二壘安打攻下2分追平；到了7局下，黃聖凱、林子峻都敲出帶有打點的安打，一舉超前。加上大溪投手陳品宏自第2局接手危機後，一路投完全場沒再失分，飆13次三振，讓大溪在第3階段以全勝晉級第4階段8強賽事。

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大溪總教練鄭錦繁表示，投手張御城、陳品宏今天就是雙先發，有狀況就換陳品宏，「他今天夠冷靜、有大將之風，直球、變化球角度犀利，本來就是三振型投手，遇到幾次危機能化解。」

大溪高中今年僅5名高三生，鄭錦繁坦言，這次陣容沒有其他球隊整齊，自初三就開工至今已經25天沒放假，這批選手挑戰學長成績很爭氣，他也感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬以及校方挹注資源，才締造佳績。（編輯：張芷瑄）1110226