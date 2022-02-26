UBA蔡宸綱替補攻15分 政大勝國立體大拉2連勝

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（中央社記者龍柏安台北26日電）UBA衛冕軍政治大學今天靠著大一替補前鋒蔡宸綱攻下平全隊最高的15分，加上下半場嚴防讓對手僅拿17分，終場85比55輕取國立體大，在8強率先拿下第2勝。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，今天在台灣大學體育館進行第2天賽事，政治大學靠著下半場拉出一波41比17攻勢甩開國體大糾纏，不僅逼對手苦吞2連敗，自己則是含預賽在內拉出9連勝。

身高196公分的蔡宸綱，是上季HBL高中籃球聯賽冠軍泰山高中的主力班底，也是政大期待的未來之星，今天他替補出賽20分鐘，就拿下並列全隊最高的15分、6籃板與3阻攻。

政大教頭陳子威表示，蔡宸綱無論是身材條件還是球技都不錯，在未來幾名主力學長畢業後，肯定要扛重任，尤其球風內外都能打，未來發展空間很大。

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教練對外說的好，蔡宸綱透露，在球隊訓練時他卻被罵得很慘，不過他很清楚，教練罵也是為了他好，至於未來希望可以轉型前鋒，「責任是投好籃，不必在禁區扛洋將」。

除政大外，上季名列亞軍的健行科大，今天靠著開局一波33比11攻勢提前奠定勝基，第4節領先甚至突破30分大關，在一路領先的優勢下，終場107比78擊敗萬能科大，在8強賽同樣拿下第2勝，與政大同以2勝0負並列首位。（編輯：方沛清）1110226