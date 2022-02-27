T1雲豹復出首秀 張智峰開心又懷念

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）40歲張智峰在2018年5月高掛球鞋，今天在台灣職籃T1聯盟桃園雲豹復出，與老戰友總教練王志群另類並肩作戰，首秀出戰台中葳格太陽得10分，讓他直呼開心又懷念。

桃園雲豹以102比108輸給台中葳格太陽，苦吞9連敗，而張智峰首秀有不少親友到場加油助陣，他出賽32分鐘，繳出10分、3籃板、3助攻。

後衛張智峰2018年5月結束在達欣工程15年超級籃球聯賽（SBL）球員生涯，轉任達欣助理教練，隔年加入中原大學籃球隊教練團，後來在雲豹總經理蘇翊傑邀約下，張智峰決定復出，這次與達欣時期的隊友王志群再度重逢，王志群目前是雲豹總教練。

張智峰賽後接受媒體聯訪時透露，前一陣子因大腿拉傷，上午都在治療，沒跟著球隊訓練，這幾天傷勢才好轉，他給自己設下目標，幫助球隊從防守開始做起，而教頭則賦予他防守對射手群的重任。

開賽前兩次出手都得分，張智峰直喊是「運氣好」，在睽違近4年重返球場，他形容當下心情開心又懷念，但沒能贏球，他認為沒什麼好講的。

丁聖儒結束旅美生涯返台後，曾短暫加入中原大學籃球隊，目前效力於台中太陽，兩人今天在場上碰頭，張智峰在場上展現的態度讓他留下深刻印象，他說：「他的職業精神就像是台灣的布萊恩（Kobe Bryant）。」

丁聖儒回憶起當時在中原籃球隊期間，身為教練的張智峰永遠比球員早到投籃，「這是很瘋狂的事情」， 很難不被他的精神所感染。

丁聖儒指出，太陽亞洲外援何喬登（Jordan Heading）今天在張智峰不離不棄地防守下，全場只得12分，他稱讚張智峰，「雖然40歲，還是一樣厲害」。（編輯：管中維）1110227