UBA義守逆轉擊敗國體大 2連勝入袋

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少了2名主力，義守大學27日在大專籃球聯賽（UBA）8強賽前3節結束仍落後5分，靠著決勝節劉承彥（圖）與余祥平、劉以道挺身而出，以75比72氣走國體大。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月27日

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）少了隨台灣男籃出征的白曜誠及受傷的邱子軒，義守大學今天大專籃球聯賽（UBA）8強賽前3節結束仍落後5分，靠著決勝節強拉尾盤，以75比72氣走國體大，收下2連勝。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，取前4晉級4強。

義守大學因白曜誠隨台灣男籃出征世界盃資格賽，而「戰神」邱子軒左眼昨天出戰台藝大遭到撞擊，造成眼角膜破裂，讓義守本季前進4強之路遭遇挑戰。

國體大今天面對少了2名主力應戰的義守，首節以16比13領先，次節轟下33分，比分擴大至49比36；義守第3節回神，將分數追成僅剩5分差。

義守決勝節一度以陷入58比67落後局面，隨後展現奪勝企圖心，最後4.5分鐘以一波17比5攻勢收尾，拿下勝利，驚險收下2連勝，目前戰績2勝1敗。義守教練廖哲億賽後受訪時表示，儘管少了白曜誠、邱子軒等人，但在劉承彥帶領下，與余祥平、劉以道決勝節挺身而出，加上壓迫防守又接連造成國體失誤，才能完成不可能任務。

談到邱子軒傷勢，廖哲億說：「昨晚就醫證實眼角膜破裂，醫生認為多休息、點藥水後，今天應該會好轉，沒想到今早起床後變得嚴重，左眼根本睜不開，視線模糊，隊友扶著都無法下樓，只好讓他留在旅館。」

除了義守外，政大今天出戰世新大學，儘管陣中拉脫維亞籍外籍生歐力士（Rolands Opalevs）傷退，但靠著下半場其他球員輪流挺身而出，最終以78比65勝出，收下3連勝。

健行科大以91比62大勝擁有外籍生助陣的台藝大，同樣3連勝到手；萬能科大以77比52擊敗台師大，目前與義守同為2勝1敗。

台藝大、世新均為1勝2敗，暫時並列第5，而國體大和台師大苦吞3連敗暫居墊底，明天8強賽休兵1天，各隊3月1日續戰。（編輯：李亨山）1110227