余謙要贏在起跑點 投2局無失分最速147公里

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟連兩天安排隊內黃白戰，今天中信白隊先發投手余謙投2局無失分，最快球速147公里，他力拚搶進先發輪值不是空喊，做足準備從春訓開始拿出好表現，要贏在起跑點。

兄弟隊昨天起連兩天在中國信託公益園區安排隊內黃白戰，今天中信白隊先發投手為余謙，首局1人出局後，被江坤宇敲出安打，接著讓杜家明打出雙殺打、化解危機。

余謙2局續投，依序讓詹子賢敲出一壘界外飛球出局，陳文杰游擊方向飛球接殺，再三振宋晟睿，讓打者3上3下，余謙總計投2局僅被敲出1支安打，無失分，最快球速147公里。

余謙表示，今天出賽，自己有設定目標，把球速催出來，想要表現給總教練林威助看，「投手要贏在起跑點、要有個好的開始，如果太晚調整好狀況，機會就會被搶走」。

余謙也透露，前幾天林威助和投手教練有開課題給他，今天先發積極攻擊好球帶、相信自己的球威，自評狀況不錯，目標提升直球均速至150公里。

余謙開訓時喊話，要拚進先發輪值，也為此目標做了很多準備，「每天的想法要從零開始，把自己的身體、情緒調整到最好，才會越來越進步」，目標開季就在一軍。

今天比賽只打5局，中信白隊打線沒有發揮，黃隊終場2比0拿勝。（編輯：管中維）1110228