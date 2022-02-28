T1雲豹中斷9連敗 2勝都是從獵鷹手中拿下

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台灣職籃T1聯盟桃園雲豹28日靠著洋將吉倫（右）獨攬34分，率隊以118比99擊敗台南台鋼獵鷹，中斷9連敗。（桃園雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月28日

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹今天靠著洋將吉倫獨攬34分，率隊以118比99擊敗台南台鋼獵鷹，中斷9連敗，將爐主寶座讓給獵鷹，且本季2勝都與獵鷹有關。

T1聯盟今天一日兩戰，高雄全家海神赴台體大體育館踢館，出戰台中葳格太陽；另一場由台南台鋼獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館迎戰桃園雲豹，兩支連敗球隊尋求止敗。

獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino）因代表台灣男籃出征世界盃資格賽缺陣，也讓獵鷹近期例行賽打得更加艱辛，雲豹今天首節火力全開，洋將吉倫（JohnGillon）13分領軍下，團隊單節轟下追平紀錄40分，以40比22大幅領先。

雲豹次節進攻端火力大減，讓獵鷹趁機追成54比57，前3節結束雙方更僅剩1分差，決勝節吉倫與洋將威廉斯（Troy Williams）、亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）扮演關鍵角色，率領雲豹以19分差迎接勝利。

雲豹本季首勝要追溯至去年12月18日對戰獵鷹，今天第2勝同樣來自對方，而雲豹今天贏球後，目前戰績2勝11敗，排名升至第5，而獵鷹陷入9連敗，戰績以2勝12敗落居墊底。

雲豹此役以吉倫表現最亮眼，繳出34分、7籃板、8助攻，威廉斯斬獲23分、14籃板，本土球員則以盧捷閔20分、4籃板、3抄截表現最佳。

另一場海神與太陽一役賽前，針對俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭慘遭戰火襲擊，造成傷亡，兩隊球員賽前一同為烏克蘭祈禱1分鐘，希望世界和平早日到來。

海神前3節以76比87落後，決勝節克服最多落後16分，硬是以105比105將比賽逼入延長賽，海神亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）、胡瓏貿、于煥亞延長賽輪流挺身而出，最終以122比113氣走太陽。

海神此役3人得分達20分大關，于煥亞攻下全隊最高26分，外加2籃板、3助攻。（編輯：管中維）1110228

針對俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭慘遭戰火襲擊，造成傷亡，台灣職籃T1聯盟高雄全家海神與台中葳格太陽球員28日賽前一同為烏克蘭祈禱1分鐘，希望世界和平早日到來。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月28日