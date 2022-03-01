UBA高錦瑋歸隊還在調體能 比起得分樂於助攻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽，健行科大1日以78比60擊敗國體大，收下4連勝，傷癒歸隊的高錦瑋（持球者）表示，還在調整體能。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北1日電）健行科大高錦瑋大專籃球聯賽（UBA）8強賽歸隊，他今天說，除了還在調整體能外，也不滿意出手次數太少，但也坦言看到隊友有空檔，就會忍不住傳球，比起得分，更樂於助攻。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，8隊進行單循環賽，爭奪4強門票，健行今天以78比60擊敗國體大，收下4連勝。

健行高承恩此役外線手感火熱，11投6中，攻下全場最高的24分，陳范柏彥繳出18分、11籃板。

談到8強賽4連勝，健行教頭劉孟竹賽後接受媒體聯訪時表示，「當然很滿意」 ，但球員在有些地方，還是沒有完全達成要求，希望接下來比賽能按照既定策略，落實防守。

健行本季採全本土應戰，而主力中鋒劉彥廷先前因屢次違反隊規遭退隊，8強賽僅剩12名球員，面對剛傷癒歸隊的高錦瑋，劉孟竹仍相當謹慎，他表示，由於8強賽強度高，會控制高錦瑋上場時間。

高錦瑋8強賽首戰延長賽建功，幫助健行力退世新，而第3戰面對台藝大，繳出8助攻，今天出賽19分鐘，拿下6分、4籃板、3助攻。

高錦瑋坦言，8強賽前一週才跟著球隊訓練，且著重重量訓練，他坦言，目前體能有點跟不上，「上場3、5分鐘就會累，就會偷看一下板凳席」。

高錦瑋在8強賽前4戰出手次數都只有個位數，他自認出手次數有點太少，「教練也跟我說有機會就要出手，應該太想做機會給隊友」，他強調，雖然自己喜歡得分，但更喜歡助攻。（編輯：張銘坤）1110301