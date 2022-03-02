UBA健行擊敗義守收4強門票 力拚頭號種子

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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽持續展開，健行科大2日靠著陳范柏彥（中）繳出29分，終場以111比96奪勝，成為首支晉級4強的球隊。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）健行科大今天110學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽以111比96擊敗義守大學，以純本土之姿，成為首支晉級4強的球隊，教頭劉孟竹說，後續將全力求勝，盼能拿下4強賽頭號種子。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，健行科大賽前4連勝，維持不敗之身，今天與義守大學碰頭。

健行上半場火力全開，半場結束以71比53領先，下半場最多領先27分，儘管義守決勝節反攻，健行仍守住領先優勢，以15分差取勝，並以5連勝收下4強門票。

教頭劉孟竹賽後接受聯訪時表示，此役策略防堵對手外線，增加對手出手難度，並落實卡位籃板，球隊上半場有效執行轉換快攻，也是能拉開領先幅度關鍵。

面對本季不少球隊擁有外籍生助陣，劉孟竹認為，健行本季以純本土陣容出擊，「球員靠自己能力拿到5連勝，我為他們感到很驕傲，證明台灣球員能力不差」。他喊話，接下來2場比賽面對衛冕軍政大、台師大將全力求勝，希望能以頭號種子之姿前進4強。

健行此役以陳范柏彥繳出29分、13籃板表現最佳，劉孟竹指出，陳范柏彥一年進步幅度非常大，從禁區球員轉型至鋒線，除了外線投射能力外，基本動作和心態更加成熟，加上天生爆發力，他稱讚陳范柏彥是目前UBA 3號位（小前鋒）、4號位（大前鋒）條件最好的球員。

陳范柏彥從高中籃球聯賽（HBL）到UBA，今年將是第6年踏入台北小巨蛋舞台，目標同樣將鎖定冠軍。

陳范柏彥去年原本想參加選秀，但因家人希望先完成學業，延後一年挑戰職籃舞台，他今年幫助健行挺進4強，將瞄準冠軍戰MVP，他說：「有好成績，當然身價就會比較好。」（編輯：張雅淨）1110302