陳品宏8局11K無責失 木棒聯賽大溪首闖4強

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽8強大溪高中先發投手陳品宏發揮控球優勢，今天8局飆出11次三振、無責失分，好投壓制，率隊以4比1擊敗台東體中、首闖4強、改寫隊史紀錄。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強大溪高中今天與台東體中交手，大溪高中派出高二投手陳品宏先發，總計用120球球投8局，僅被敲出6支安打，飆出11次三振，投出1次四壞保送，失掉1分非責失分、表現亮眼。

大溪首局靠著黃聖凱安打開啟攻勢，再靠著滾地球、汪家毅適時安打先馳得點，3局吳誌珈適時二壘打送回第2分，汪家毅再補上二壘打送回團隊第3分，大溪6局再多添1分保險分、順利拿下比賽勝利，隊史首度闖進木棒聯賽4強。

大溪總教練鄭錦繁表示，高二投手陳品宏球速雖然不快，但控球穩定是他的招牌，心態上很成熟，每場比賽都在進化，今天關鍵比賽交給他，「有準度，變化球犀利，勇於對決打者」，拿手變化球是滑球和曲球。

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除了投手表現佳，鄭錦繁也點名捕手王興龍蹲捕表現佳，「王興龍和陳品宏算是黃金投捕搭檔，球隊幫王興龍統計，此次木棒聯賽他的蹲捕阻殺率高達9成，也是球隊致勝功臣。」

大溪高中在108學年度時當「黑馬」，一路闖進12強、為隊史最佳紀錄，今年再改寫隊史最佳成績、直闖4強，鄭錦繁表示，這批選手很多在高一時有經歷闖進12強的磨練，去年算是跌了一跤，今年可以再改寫隊最佳成績，也要感謝張滄彬老師。（編輯：陳政偉）1110304