施晉堯連拿5分甩尾 領航猿扳倒龍頭夢想家止連敗

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PLG桃園領航猿隊5日在主場桃園巨蛋進行例行賽程，與福爾摩沙台新夢想家隊交手，領航猿關達祐（持球者）共拿下9分，終場領航猿以81比77奪勝。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

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（中央社記者龍柏安台北5日電）PLG聯盟排名原本墊底的桃園領航猿，今天靠著本土後衛施晉堯在比賽結束前最後2分09秒內連拿5分，成功超前比數，最終81比77扳倒龍頭福爾摩沙台新夢想家，終止了3連敗。

P. LEAGUE+聯盟今天共兩場比賽，下午先由桃園領航猿在主場迎戰福爾摩沙台新夢想家，稍晚則由高雄鋼鐵人前往新竹街口攻城獅踢館。

領航猿賽前戰績3勝7負，在聯盟6支球隊當中敬陪末座，沒想到歷經前3週的調整後重新出發，今天也打出驚喜，全場最多曾領先夢想家13分，最後甚至也留下勝利。

事實上雙方打到第4節最後2分鐘，夢想家以75比74取得微幅領先，此時施晉堯先是在底線三分線外製造犯規，操刀3罰俱中，回頭夢想家靠著忻沃克（Randall Walko）的進球再次追平比數。

接下來施晉堯利用隊友漂亮的掩護切入上籃得手，再次取得關鍵超前，隨後盧峻翔再補上兩罰，也確保領航猿立於不敗。

今天攻下15分、6籃板的施晉堯承認，之前的連敗讓大家心情都有些低落，不過教練團鼓勵大家，3月是全新的開始，讓他們把過去的一切都歸零，找回他們永不放棄的態度。

施晉堯也表示，過去球隊的打法，主要球權都在洋將手上，現在他們更願意無私的去分享球，把出手給機會最好的球員，他並強調：「3月份大家會看到不一樣的領航猿，請大家敬請期待。」（編輯：陳政偉）1110305

PLG聯盟排名原本墊底的桃園領航猿隊，5日靠著本土後衛施晉堯在比賽結束前最後2分09秒內連拿5分，成功超前比數，最終以81比77扳倒龍頭福爾摩沙台新夢想家隊，終止3連敗，賽後全隊球員場中致意。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）持續展開例行賽程，桃園領航猿隊5日在桃園巨蛋迎戰福爾摩沙台新夢想家隊，領航猿盧峻翔（持球者）貢獻12分5籃板，幫助球隊以81比77獲勝。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿隊5日在桃園巨蛋與福爾摩沙台新夢想家隊交手，領航猿洋將喬丹（Jordan Tolbert）（前左2）共拿下11分12籃板，助隊以81比77奪勝。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿隊5日下午在桃園巨蛋以81比77擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，領航猿施晉堯（上）全場拿下15分6籃板，助隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽持續進行，桃園領航猿隊5日迎戰福爾摩沙台新夢想家隊，領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）（右2）單場拿下22分12籃板，助隊收下勝利。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+例行賽，5日下午由桃園領航猿隊與福爾摩沙台新夢想家隊交手，領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）（持球者）灌籃得分，他全場共拿下22分，幫助球隊贏得勝利。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）福爾摩沙台新夢想家隊5日例行賽對上桃園領航猿隊，夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）（持球者）共拿下8分12籃板，終場球隊以77比81吞敗。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽持續進行，福爾摩沙台新夢想家隊5日作客桃園，終場以77比81不敵地主桃園領航猿隊，夢想家洋將布依德（Julian Boyd）（持球者）拿下15分17籃板也無用。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

PLG福爾摩沙台新夢想家5日作客桃園巨蛋，對上桃園領航猿隊，陣中忻沃克（Randall Walko）（持球者）拿下15分7籃板，可惜終場球隊以77比81落敗。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿隊5日在主場桃猿巨蛋迎戰福爾摩沙台新夢想家隊，領航猿專屬啦啦隊Pilots Crew場邊應援，帶動現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年3月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）5日在桃園巨蛋進行例行賽程，中場並邀請北科附工儀隊帶來精彩演出。中央社記者張新偉攝 111年3月5日