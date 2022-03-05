余謙3局無失分有企圖 球數落後不慌更穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職中信兄弟隊投手余謙是兄弟2020年首輪指名球員，今年春訓隊內賽投2局無失分，最快球速147公里，表現不錯，5日與味全龍隊進行自辦熱身賽再扛先發，總計投3局被敲2安，投出1次三振、無失分，最快球速約148公里。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯雲林5日電）中職中信兄弟隊投手余謙今天自辦熱身賽再扛先發，對味全龍投3局無失分，投手教練林恩宇看到余謙企圖心，也點出今年最大的差別是更穩定，球數落後時也不會慌掉、會慢慢要回來。

投手余謙是兄弟隊2020年首輪指名球員，球團對他有很高的期待，余謙今年春訓2月28日隊內賽投2局無失分，最快球速147公里，表現不錯，今天與味全龍隊自辦熱身賽再扛先發。

余謙今天總計投3局被敲2支安打，投出1次三振、無失分，最快球速約148公里；兄弟一軍牛棚教練林恩宇表示，余謙今天投得不錯，看得到他的企圖心，但今天沒有遇到特別大的危機，教練團也希望可以觀察看看，當遇到狀況不好、危機時，怎麼臨場對付。

林恩宇表示，余謙今年感覺比去年穩定，碰到危機時，球數落後的時候，也不會自己慌掉，下一步要處理時會慢慢把球數要回來。

林恩宇表示，今天本來就是設定讓余謙投3局，但用球數比預期少，退場後有讓他再進牛棚補球數，但進牛棚感覺放鬆掉了，牛棚之後也有提醒他，要隨時都處於備戰狀態，遇到狀況順的時候難免會放鬆，突然危機來就沒辦法收拾。

兄弟今天讓余謙、林瑞祥、彭識穎、李吳永勤都有登板投球，林恩宇表示，投手群都有照著教練團的方式走，只有林瑞祥表現比較可惜一點。（編輯：謝雅竹）1110305