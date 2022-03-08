PLG羅賓森飆36分 領航猿克服21分落後逆轉勝國王

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（中央社記者龍柏安台北8日電）上半場落後21分的劣勢沒有擊潰球員鬥志，靠著第3節30比15攻勢收復大半失土，加上施晉堯最後讀秒階段關鍵上籃，PLG桃園領航猿終場97比95逆轉勝新北國王。

P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿今天在主場桃園巨蛋迎戰聯盟龍頭新北國王，領航猿靠著洋將羅賓森（Devin Robinson）全場轟下36分、13籃板，加上施晉堯奠定勝基致勝上籃，讓他們在主場演出一場不可思議的逆轉秀。

賽前戰績以8勝5負暫居聯盟龍頭的國王，今天靠著連續3顆三分球，以11比0攻勢亮麗開局，加上團隊點點開花，上半場打完最多握有21分領先。

一路挨打的領航猿，下半場展開反撲，第3節就逼得國王發生7次團隊失誤，頻頻利用快攻搶分，第4節還剩6分26秒羅賓森連投帶罰拿下3分，球隊才首度以80比79超前。

決勝期雙方一路拉鋸，今天前6次出手都落空的盧峻翔，在最後1分42秒飆進超前三分球，加上施晉堯的上籃把領先擴大立於不敗，領航猿成功在最近3場比賽中拿下第2勝。

領先遭逆轉已經夠悶，今天開局表現出色的國王洋將麥卡洛則在首節還剩1分48秒快攻上籃時，左膝不自然地扭了一下，隨即傷退沒再出賽，國王此役堪稱是賠了夫人又折兵。

今天攻下36分的羅賓森賽後表示，今天對他們而言是場重要的勝利，尤其又是在主場出賽，而對於逆轉的關鍵，他表示，就是徹底執行賽前比賽計畫，並在下半場強化防守。（編輯：唐聲揚）1110308