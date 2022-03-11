NBA勇士挫金塊 柯瑞突破生涯2萬分大關

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（中央社丹佛10日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士主將柯瑞（Stephen Curry）今天攻下34分9籃板，突破生涯2萬分里程碑，帶領勇士以113比102擊敗丹佛金塊。

勇士的波爾（Jordan Poole）挹注21分，湯普森（Klay Thompson）和庫明加（Jonathan Kuminga）分別貢獻18分，盧尼（Kevon Looney）拿下10分。

勇士7日以124比131輸給金塊後，目前連贏兩場，7日柯瑞、湯普森和魏金斯（Andrew Wiggins）都未上場。

金塊的約基奇（Nikola Jokic）攻下23分12籃板9助攻，莫里斯（Monte Morris）挹注19分。在先前11戰中，金塊拿下10勝。葛林（Jeff Green）得11分，高登（ Aaron Gordon）貢獻10分11籃板，郝蘭德（Bones Hyland）得10分。

柯瑞成為NBA史上第49位拿下生涯2萬分的球員，累計得分來到2萬零6分。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110311