熱身賽王柏融遭觸身球擊中退場 吳念庭4支0

（中央社記者楊啟芳台北11日電）日本職棒日本火腿隊台灣選手王柏融今天在官辦熱身賽中被觸身球打中右膝，被攙扶下場，總計1打數沒有敲安打；另一場西武獅隊的吳念庭則是4打數沒有安打演出。

火腿隊今天與廣島隊交手的熱身賽，王柏融先發打第6棒、擔任指定打擊，2局上擊出右外野飛球出局；不過4局上遭到對方先發投手大瀬良大地的143公里觸身球砸到右膝，最後在球隊人員的攙扶下退場。總計王柏融1打數沒有敲出安打，目前在官辦熱身賽打擊率1成25，火腿隊則是以5比6不敵廣島。

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另一場西武獅隊與千葉羅德隊的賽事，西武台灣選手吳念庭今天先發打第8棒、擔任三壘手，2局上吞下三振，4局上擊出二壘方向滾地球出局，7局上擊出中外野飛球出局，8局上擊出游擊平飛球出局，總計4打數沒有敲出安打，目前在官辦熱身賽打擊率2成11。

西武此戰在3局上靠著鈴木將平轟出陽春全壘打，率先攻下1分；8局上源田壯亮敲二壘安打、外崎修汰選到保送後，森友哉再敲二壘安打，帶有2分打點；8局下羅德隊的藤岡裕大轟陽春砲反攻1分，不過最終西武仍以3比1擊敗羅德。（編輯：陳政偉）1110311