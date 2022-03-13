NBA湯普森飆本季新高38分 勇士大勝公鹿[影]

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）美國職籃NBA金州勇士今天對決密爾瓦基公鹿，後衛湯普森轟下本季個人新高38分，加上隊友波爾進帳30分，聯手率領勇士以122比109勝出。

32歲的湯普森（Klay Thompson）因傷缺席2個多賽季，直到今年1月10日才傷癒復出，而勇士前一次與公鹿交手，以19分差輸球，也是湯普森復出第3場比賽，今天主場再戰公鹿，湯普森出賽34分鐘，24投15中，攻下38分、6籃板、5助攻，幫助球隊扳回一城。

對於拿下復出以來單場新高的38分，湯普森表示，「我渴望這樣的夜晚，儘管賽季中我的投籃一度低迷，但這並不會影響我的信心，我仍是不斷上場比賽，並保持競爭性。」

這場比賽也是湯普森復出以來第2場達到30分的賽事，前一場為2月對戰洛杉磯湖人時攻下33分。談到湯普森的狀況漸入佳境，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我確信這對他來說是種解脫，他總是對自己非常苛刻，非常想要取得成功。」

至於勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天則是將鎂光燈焦點都讓給了搭檔湯普森與波爾（Jordan Poole），他今天僅出手7次、命中3球，拿下個人賽季新低的8分，但也送出8次助攻、抓下5籃板。

面對湯普森的絕佳狀態，也讓公鹿隊輸得心服口服，公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說：「我認為今晚的湯普森，就是要來投進一些高難度的投籃，儘管我們已經做了很棒的防守，但他的投射依舊比我們的防守更加出色。」（編輯：張雅淨）1110313