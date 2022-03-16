政大駁蔡宸綱離隊傳言 2球員UBA決賽禁賽

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）外傳球員蔡宸綱離隊，大專籃球聯賽（UBA）衛冕軍政大今天否認傳言，但因蔡宸綱、王鈞聖近期行為嚴重影響團隊，除了暫時禁止參與球隊練習，同時還將禁止參加週末UBA決賽。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）決賽19、20日將在台北小巨蛋登場，尋求2連霸的政大4強賽將出戰萬能科大，健行科大則與世新大學爭奪冠軍賽門票。

不過，距離UBA決賽登場還有3天，政大針對近日網路傳言「蔡宸綱離隊」一事，發布新聞稿澄清，蔡宸綱並未提出離隊要求，相關網路傳言並不確實；但球隊也重申成軍理念，除以爭奪UBA最高榮譽為目標，也極為重視學生教育，包括禮貌、品格、生活常規與團隊紀律等。

政大雄鷹籃球隊創辦人及領隊姜豐年表示，籃球是團隊運動，蔡宸綱雖球技有目共睹，但在重要賽事期間，未與競爭球隊保持適當距離，是球隊大忌，考量蔡宸綱、王鈞聖2名球員，近期個人行為嚴重影響團隊、對團隊已造成傷害，慎重做出決定，暫時禁止2名球員參與球隊練習以及禁止參加本週末的UBA決賽。

至於蔡宸綱和王鈞聖的相關不當行為細節，球隊強調，將不予公開，經查2名球員近期行為確有不當，且違背雄鷹創隊原則及理念，必須賞罰分明，但著眼「教育」理念，做出上述決定，並考量給予球員思考進步機會。

球隊表示，相關決定已經告知全隊，獲得團隊理解，同時呼籲球迷將關注焦點，放在努力備戰的球員身上，未來也將不再回應相關網路傳言或報導。

大一前鋒蔡宸綱身高196公分，為政大本土第一長人，菜鳥球季就受到重用，本季場均11.4分、6.4籃板和1.9助攻；後衛王鈞聖平均得分2.6分、2.6籃板和1.6助攻。（編輯：張雅淨）1110316