PLG哈里斯32分白做工 鋼鐵人苦吞8連敗

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）P. LEAGUE+高雄鋼鐵人洋將哈里斯前一役首秀狂飆40分，今天攻下32分，依舊未能帶領球隊贏球，最終鋼鐵人以88比109不敵福爾摩沙台新夢想家，苦吞8連敗。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+鋼鐵人賽前陷入7連敗，昨天總教練貝瑞（Demarcus Berry）遭解除職務，由教練洪啟超代掌兵符，今天作客台中洲際迷你蛋出戰夢想家。

夢想家洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）昨天與攻城獅球星高國豪發生衝突，雙雙被判奪權犯規，各被處以禁賽1場，因此夢想家此役只能以單洋將應戰。

夢想家簡浩今天首節就發揮射手本色，單節3記三分球，加上手感不錯的忻沃克、錢肯尼，反觀鋼鐵人攻勢集中在洋將哈里斯（Manny Harris）身上，半場獨攬20分，上半場結束夢想家以60比46領先。

哈里斯延續上半場手感，第3節率領球隊反擊，加上楊浩之在外線開火，一度追成4分差，夢想家及時回穩，第3節尾聲連得5分，將比分拉開至80比71。

第4節鋼鐵人連續發生失誤，讓夢想家多次趁著快攻機會，由忻沃克、錢肯尼、林俊吉聯手拉出16比0攻勢，鋼鐵人近6分鐘時間得分掛蛋，直到靠著王柏智上籃才止血，鋼鐵人最終以21分差吞敗。

夢想家7人得分雙位數，其中忻沃克繳出23分、10籃板，錢肯尼拿下20分、4籃板。鋼鐵人以哈里斯表現最佳，進帳32分、10籃板、3助攻。

另一場比賽由桃園領航猿在主場桃園市立綜合體育館等待台北富邦勇士登門挑戰，富邦勇士從首節以25比31落後，到次節拉出31比8攻勢，上半場結束以56比39逆轉超前。

領航猿下半場雖然試圖拉近比分，仍無力扭轉戰局，勇士最終以95比85帶走勝利，勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）繳出26分、11籃板、2抄截、3阻攻，也是球隊拿下7連勝的關鍵之一。（編輯：張雅淨）1110320