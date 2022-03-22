成棒春季聯賽預賽 台電、合庫2連勝

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）成棒甲組春季聯賽台灣電力投手林奕丞今天先發7局失1分，率隊以3比1擊敗安永鮮物；合作金庫投手林志穎6局無失分、優質先發，率隊以4比0擊敗台中市隊，台電、合庫2連勝。

111年全國成棒甲組春季聯賽昨天開打，台灣電力棒球隊去年完成2連霸，昨天首戰以5比0擊敗台中市成棒隊，今天與安永鮮物成棒隊交手，台電派出林奕丞先發，林奕丞2局接連被敲2支安打、高飛犧牲打失掉1分，但接下來越投越穩、沒有多掉分數。

林奕丞總計用99球投7局，被敲出5支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，台電8局啟動牛棚，張建耀、陽杰恩依序登板，各投1局無失分，替球隊守住勝利。

台電1局靠著接連安打、短打推進、滾地球先馳得點，安永鮮物2局追回1分、扳平比數，台電4局靠著廖俊凱、范孟傑接連內野安打、蕭帛庭高飛犧牲打送回超前分，5局再靠著李育全二壘打、林軒逸內野安打、陳偉志敲出滾地球、替球隊多添保險分。

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合作金庫成棒隊昨天首戰擊敗台南市成棒隊，今天與台中市成棒隊交手，由林志穎先發，總計用74球投6局，被敲出7支安打，投出6次三振、沒有保送，無失分，好投壓制。

合庫開賽就有攻勢，1局靠著陳孝允、楊振裕接連安打、犧牲觸擊、馬文修適時安打，一棒送回2分，3局靠著失誤、滾地球、林瀚安打添分，4局再靠著吳松勳安打、楊先賢三壘打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：吳協昌）1110322