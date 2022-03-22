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李凱威開轟 中職官辦熱身賽味全龍擊敗桃猿

2022/3/22 22:14
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職官辦熱身賽味全龍隊今天與樂天桃猿隊交手，味全龍隊李凱威開轟，2分砲帶起球隊士氣，加上投手群聯手壓制，終場以5比0拿下勝利。

中華職棒官辦熱身賽味全龍隊在斗六棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊前4局都沒有拿下分數，味全龍隊5局靠著郭天信二壘打、林智勝安打先馳得點，李凱威開轟，2分砲幫助球隊取得3比0領先。

味全龍隊7局再起攻勢，張祐銘安打上壘、李展毅獲得觸身球保送，再靠著投手暴投攻佔二、三壘，歐晉適時安打添分，劉基鴻補上安打，送回團隊第5分。

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味全龍隊今天派出投手廖任磊先發，總計用65球投4局，被敲出5支安打，投出1次四壞、3次三振，無失分。龍隊5局啟動牛棚，林逸達中繼投1局被敲1支安打，沒有三振和保送、無失分，拿下勝投。

洋投伍鐸、游宗儒依序登板，伍鐸投2局、游宗儒投1局，兩人都沒有被敲出安打、無失分，呂偉晟後援登板，投1局被敲1支安打，投出1次三振、無失分，幫助球隊守住勝利。味全龍隊官辦熱身賽目前2連勝。（編輯：唐聲揚）1110322

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