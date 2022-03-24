萬金石馬拉松視障得名沒獎盃 新北擬下屆擇優頒發

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府體育處今晚表示，依2022萬金石馬拉松競賽規程，視障組前3名頒獎品鼓勵、也有獎牌；將研議明年擇優頒獎盃鼓勵。至於陪跑者未領獎牌已補寄，當天並提供獎品寄送服務。

新北市府體育處長洪玉玲今天晚上接受中央社記者電訪表示，依照2022萬金石馬拉松競賽規則，馬拉松視障組男女組、挑戰馬視障組男女組，前3名跑者都可獲得獎品。

她說，獲得視障組馬拉松第1名的男子組選手「阿興」，原期待獲得獎座（女王頭獎盃）卻失望落空；獲得獎品一台大電扇，卻自己搬回家；陪跑員廣小姐沒有領取獎牌，日前在網路臉書（Facebook）引起討論。

洪玉玲表示，整個競賽過程都依規章進行，部分的誤解、頒獎時溝通不良，陰錯陽差造成的抱怨，昨天已經親自與「阿興」電話溝通。恐是大會服務人員沒有主動告知，才造成溝通上的誤會，下次會更貼心服務。

她表示，包括陪跑員，所有完賽者都會有獎牌，陪跑員與選手因為同一號碼布，成績並列，都可以在官網查詢。競賽規則中，視障組得名者有獎品，並沒有獎座；這次也有提供獲獎的視障選手寄送獎品服務，有選手主動詢問，已幫忙寄送獎品。至於第1名「阿興」的陪跑員廣小姐未領取的獎牌，也已於昨日寄出。

洪玉玲說，今年共有9名視障選手參賽，人數與往年差不多，競賽規則也與歷年相同；為鼓勵更多視障者勇於挑戰自我，將研擬下屆比賽時，依照視障選手參賽人數，擇優名額頒獎盃（獎座）鼓勵。

國立台灣師範大學特殊教育學系教授兼系主任姜義村23日在臉書反映，對萬金石馬拉松的主辦單位來說，視障跑者是公益活動的裝飾品，陪跑員大概就是俗稱的工具人吧。文章獲迴響貼文表示，第1名的「阿興」對於沒有獲頒「女王頭獎盃」感到失望。

姜義村在文章中建議，未來籌備過程應邀請視障跑者或相關專家委員參與討論，以利身心障礙者和特殊需求者的參與，讓所有人都能享受運動的樂趣。

有網友貼文回應，「無法讓身障朋友及陪跑員感到舒適及尊重，相信很難申請到國際認證的白金標章吧」。（編輯：張銘坤）1110324