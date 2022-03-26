美國視障女高中生打籃球 全場靜音助聽聲辨位罰進得分[影]

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美國密西根州西蘭東高中視障學生霍格蘭（拿球者）參加籃球賽，罰球時全場止住聲息幫助她聽聲辨位，當她進球全場歡聲雷動。（圖取自twitter.com/zeelandschools）

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（中央社密西根州西蘭市26日綜合外電報導）美國密西根州一名視障女高中生最近參加籃球賽，由於她罰球時看不到籃框位置，全場便止住聲息幫助她聽聲辨位罰進，當她進球時全場歡聲雷動，影片已在網路上瘋傳。

「紐約郵報」（New York Post）報導，密西根州西蘭東高中（Zeeland East High School）與西蘭西高中（Zeeland West High School）本週舉行籃球賽，期間西蘭東高中一名視障女學生罰球得分的影片，在網路上廣為流傳。

根據西蘭公立高中校方在推特張貼的影片，西蘭東高中的17歲學生霍格蘭（Jules Hoogland）為視障者，在籃框前幾英尺處準備罰球。

當時教學助理比特（Cheryl Beute）手持一根黃色桿子敲擊籃板底部，為霍格蘭指示籃框位置，擠滿體育館的2500名觀眾都止住聲息。

在幾次敲擊後，霍格蘭罰球命中，頓時整個體育館陷入瘋狂，所有人都為這名少女尖叫與歡呼。這段影片一開始是張貼在TikTok上，之後就在所有社群媒體流傳，目前是熱門短片。

霍格蘭所屬球隊有殘疾生和非殘疾生，她在家人、朋友及學校教職員的面前，投進了本球季最後一場比賽的最後一計罰球。

賽後，霍格蘭回憶說：「當時我真得很緊張，因為所有人都盯著我看。幸運的是，我無法看到他們正盯著我。」

霍格蘭表示：「當時我想說，是的，我投進了。這是當時我唯一能想到的事，我真得非常興奮。老實說，我真得以自己為榮。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110326