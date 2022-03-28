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徐博瑋4安2打點手感燙 春季聯賽台啤3連勝

2022/3/28 18:37
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）成棒春季聯賽台灣啤酒今天與嘉南藥大交手，台啤投打發揮，徐博瑋單場4安2打點，率隊以10比0，8局拿下3連勝；南華大學先發投手田勝文6局無失分，率隊以4比0擊敗高苑科大。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊預賽，台灣啤酒棒球隊（國立體大）今天與嘉南藥理大學交手，台啤先發投手許元泰總計投4局沒被敲出安打，投出5次三振、2次保送，無失分。

台啤5局啟動牛棚，林萬益中繼投2局沒被敲出安打，投出1次三振、沒有保送，高翔宇後援投2局，被敲3支安打，投出2次三振，兩人都沒有失掉分數，投手群聯手壓制。

台啤今天1局靠著徐博瑋三壘打先馳得點，再靠著失誤跑回第2分，2局靠著廖奕安、王威倫接連安打再添1分，3局靠著徐博瑋二壘打、失誤先跑回1分，林岳谷、廖奕安接連安打，再送回2分，取得6比0領先。

台啤5局再拿1分，6局靠著單局3安、3保送，一口氣再拿2分，8局胡家龍適時安打，送回團隊第10分，幫助球隊提前拿下比賽勝利，台啤目前春季聯賽3戰全勝。

南華大學今天與高苑科大交手，南華派出投手田勝文先發，總計用85球投6局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制、拿下勝投。

南華3局靠著潘宥誠安打先馳得點，4局靠著單局2安、2保送、對手1次守備失誤再拿3分、奠定勝基，終場以4比0拿下勝利；南華大學賽後戰績2勝1敗，高苑科大吞下5連敗、春季聯賽勝場還沒開張。（編輯：陳政偉）1110328

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