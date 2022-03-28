中信兄弟福來喜安打出爐 隊內賽開轟

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中職中信兄弟隊28日在屏東安排隊內對抗賽，兄弟捕手砲福來喜（圖）官辦熱身賽安打遲未開張，28日對內賽單場敲2安、有1發全壘打。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟隊今天在屏東安排隊內對抗賽，兄弟捕手砲福來喜官辦熱身賽安打遲未開張，今天對內賽單場敲2安、有1發全壘打，陳文杰、岳政華也有全壘打表現。

中職中信兄弟隊今天表訂沒有官辦熱身賽賽程，在屏東園區安排隊內對抗賽，分白、黃隊打7局制比賽。

兄弟捕手砲福來喜目前官辦熱身賽4場出賽，總計9打數，安打還沒有出爐，吞下4次三振，今天對內賽先發蹲捕打白隊第2棒。

福來喜首局首打席吞下三振，3局1人出局後開轟，首安出爐就是全壘打，同一局隊友陳文杰也敲出3分砲，白隊3局攻下5分，奠定勝基。

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福來喜第3打席靠著失誤上壘，第4打席敲出中外野方向安打，單場第5打席敲出三壘方向滾地球出局，今天總計5打席敲出2支安打。

兄弟白隊先發投手黃弘毅今天前2局雖有被敲出2支安打，但是沒有失分，3局被岳政華敲出陽春砲，接著再被敲2支安打、投出1次觸身球保送，再掉1分，總計投3局被敲5支安打，投出2次三振、2次四死球，失掉2分皆為責失分。白隊打線發揮，終場以11比7拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1110328