熱身賽霸帝士敲超前轟 悍將中斷味全龍連勝

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中華職棒官辦熱身賽持續展開，富邦悍將隊29日在嘉義市棒球場一度領先卻被追到平手，最後靠著洋砲霸帝士（中）敲出超前轟，終場悍將就以6比5險勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月29日

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天在嘉義市棒球場進行的官辦熱身賽，味全龍先發投手王維中投3局失5分，不過富邦悍將一度被追到平手，最後靠著霸帝士敲超前轟，終場悍將以6比5險勝。

悍將1局下靠著王勝偉、霸帝士、高國輝接連敲出安打，攻下2分；3局下王勝偉敲安打後盜上二壘，高國麟再敲安打送回1分，接著范國宸更是轟出2分砲，取得5比0領先。此戰味全先發投手王維中狀況不佳，用59球投3局，被敲7支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失5分。

味全在5局上靠著劉基鴻從陳鴻文手中轟出2分砲追分；7局上悍將洋投艾思凱遇到亂流，出現3次保送形成滿壘後，發生暴投奉送1分，之後蔣少宏敲出安打送回2分，形成5比5平手；不過7局下悍將的霸帝士從陳冠偉手中轟出超前陽春全壘打，終場悍將以6比5奪勝，味全也中止熱身賽4連勝。

悍將今天推出陳鴻文先發出戰，他用75球投4.1局，被敲6支安打，包含1發全壘打，沒有出現保送，投出1次三振，失掉2分；接著歐書誠投0.2局無失分，艾思凱投1.2局失3分；李子強、王尉永各投1.1局、1局，都沒有失分，最終由李子強奪下勝投。（編輯：張雅淨）1110329