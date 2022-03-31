日職吳念庭王柏融同場出賽 火腿中斷5連敗

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）日職日本火腿隊今天與西武獅隊交手的賽事，西武的吳念庭和火腿的王柏融都先發出賽，吳念庭連2場有安打演出，王柏融則是沒有發揮；最終火腿以6比2奪勝，中斷5連敗。

今天在札幌巨蛋的比賽，吳念庭先發打第6棒、守一壘，2局上擊出游擊滾地球出局，4局上吞下三振，6局上擊出一壘滾地球出局，9局上則是敲出左半邊安打。總計吳念庭4打數敲出1支安打，連2天有安打演出，目前打擊率3成33。

王柏融則是先發打第4棒、擔任一壘手，2局下擊出三壘滾地球出局，3局下擊出右外野飛球出局，5局下遭到三振，7局下擊出右外野飛球出局。總計王柏融4打數沒有敲出安打，本季首安仍未出爐。

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此戰火腿隊在2局下靠著淺間大基轟出2分全壘打，先馳得點；3局下松本剛、近藤健介接連敲出安打，火腿再攻下1分。5局上西武展開反攻，愛斗遭觸身球保送後，源田壯亮敲出安打，歐葛雷迪（Brian O'Grady）再敲二壘安打，帶有2分打點，僅剩1分落後。

不過5局下火腿的渡邊諒敲安打後，對方發生失誤，松本剛再敲安打送回1分；7局下火腿隊攻占滿壘時，松本剛敲安打再得1分，接著近藤健介擊出高飛犧牲打攻下1分，終場火腿就以6比2擊敗西武，中止開季5連敗，奪下本季例行賽首勝，這也是總教練新庄剛志執教首勝。（編輯：謝雅竹）1110331