樂天多人染疫中止與軟銀兩場比賽 日職本季首例

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本職業棒球東北樂天金鷲隊今天宣布，由於陣中多名球員確診COVID-19，中止原訂今天及明天對戰福岡軟銀鷹隊的兩場比賽。這是日本職棒本季首度因疫情中止賽事。

日本共同社報導，樂天隊1日宣布，陣中投手則本昂大、布希尼斯（Alan Busenitz）、小峯新陸、西口直人、捕手安田悠馬、內野手川島慶三、小深田大翔及一軍投手教練小山伸一郎共8人，已確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

再加上3月27日確診的內野手茂木榮五郎，樂天隊在本季開幕後累計已有9人染疫。

日本放送協會（NHK）報導，日本職棒12支球團今天舉行臨時執行委員會，以防止疫情擴散為由，決定中止原訂這兩天在樂天主場舉行的樂天對戰軟銀兩場比賽。

由於部分觀眾已在中午入場，場內廣播在12時30分宣布比賽中止後，觀眾席上響起球迷驚呼聲。

日本野球機構（NPB）秘書長井原敦說，面對疫情擴大，必須快速採取讓疫情收歛的因應作為；雖然賽事進行是大前提，但讓擴大的疫情收歛也很重要，所以做出中止賽事的決定。

本季開賽已拿下7連勝的軟銀隊監督藤本博史說，雖然想比賽，遺憾的是也只能這麼做，「我想樂天隊也很辛苦，COVID-19是誰確診都不奇怪，就算注意了，中了就是中了」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110402