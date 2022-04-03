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古恩吉一年內球速增20公里 U18東岸聯盟先發勝

2022/4/3 13:16（4/3 13:46 更新）
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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊延續搶勝氣勢，派出高一先發投手古恩吉（前）先發，投5局失1分，率隊以3比1擊敗台中市聯隊、拿下4連勝。中央社記者謝靜雯攝 111年4月3日
U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊延續搶勝氣勢，派出高一先發投手古恩吉（前）先發，投5局失1分，率隊以3比1擊敗台中市聯隊、拿下4連勝。中央社記者謝靜雯攝 111年4月3日
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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊延續搶勝氣勢，派出高一先發投手古恩吉先發，投5局失1分，率隊以3比1擊敗台中市聯隊、拿下4連勝；古恩吉不到一年球速進步約20公里，潛力備受期待。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽地主台東體中白隊今天與台中市聯隊交手，東體白隊派出古恩吉先發，古恩吉首局有狀況，1人出局後先投出四壞保送，接連被敲2支安打、失掉1分。

古恩吉2局回穩，2到5局僅再被敲出1支安打、無失分，6局續投面對首名打者投出保送、被換下場。古恩吉今天總計投5局被敲3支安打，投出3次四死球，失掉1分責失分、表現亮眼，率隊拿下勝利。

東體白隊總教練陳峰岳稱讚，古恩吉是高一球員中進步最多的投手，剛升上高中球速約110公里，現在已投到約130公里，投球準度不錯，直球和曲球出手角度接近，有很好的共軌效果。

陳峰岳表示，古恩吉今天先發表現不錯，本來設定先發投手要投到5局，他的用球數也控制得很好，6局續投稍微有狀況，所以把他換下來。

陳峰岳對古恩吉期待高，指出他場上不怯場，而且以前是內野底，處理短打的球、守備動作都不錯，是功能性很好的投手，也很有機會被選進玉山盃選拔賽代表隊。

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古恩吉透露，國小有練投，但國中前2年都當野手，國三又回到投手丘，因為球隊需求改練下勾，直到升上高中又改回正投，自評今天表現還可以，上場不會緊張，勇敢丟內角球，但還是有一些不必要的失誤。

古恩吉自評投球優勢是控球準，希望球速可以再進步，也有做重訓、拉橡皮訓練輔助，除了直球外還有曲球、變速球和二縫線，最有自信的球路是變速球，目前東岸聯盟2場先發都是勝投。（編輯：張雅淨）1110403

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