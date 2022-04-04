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U18東岸聯盟普門擊敗新北 與高市聯隊攜手闖4強

2022/4/4 19:05（4/4 19:21 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學一日兩戰，對手都是新北市聯隊，首戰吞敗，6強再交手，普門最終以2比1拿勝、晉級4強。圖為普門得分、球員開心擊掌慶祝。中央社記者謝靜雯攝 111年4月4日
U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學一日兩戰，對手都是新北市聯隊，首戰吞敗，6強再交手，普門最終以2比1拿勝、晉級4強。圖為普門得分、球員開心擊掌慶祝。中央社記者謝靜雯攝 111年4月4日
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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽普門中學一日兩戰，對手都是新北市聯隊，首戰吞敗，6強再交手，普門靠著2次關鍵守備化解對手攻勢，以2比1拿勝、晉級4強。這次4強高雄球隊佔2席。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學今天預賽最後一戰與新北市聯隊交手，普門以6比7吞敗，兩隊都晉級6強，6強又再度碰頭。

新北市聯隊首局先馳得點，普門中學5局反攻，靠著朱軒祺適時安打，一棒送回2分、超前比數，新北市聯隊比賽後半段2度有攻勢，卻出現跑壘失誤，普門守備也有好表現、守下勝利。

普門後援投手高一顏承恩今天5局有危機時登板，化解可能的失分狀況，後援投2.2局無失分，沒有讓新北市隊有機會拿下分數，也是搶勝功臣。

普門總教練洪榮宏表示，前一場比賽輸球，是游擊手的關鍵失誤讓對手打下大局，但也安慰他，接下來還有一場比賽，6強兩次守備表現，新北市聯隊的跑壘失誤也都是靠游擊手守下，是搶勝關鍵。

普門擊敗新北市聯隊晉級4強，明天將與地主台東體中白隊交手，另一隊高雄市聯隊也是以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員組成聯隊，同樣也晉級4強，將與平鎮高中爭冠軍戰門票。

洪榮宏表示，對目前為止兩隊的表現都算滿意，但還是有一些基本功的東西，藉由這個比賽發現弱點、回去會加強。（編輯：方沛清）1110404

U18東岸聯盟棒球賽普門中學一日兩戰，對手都是新北市聯隊，首戰吞敗，6強再交手，普門朱軒祺（左2）適時安打，一棒送回2分，率隊以2比1拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年4月4日
U18東岸聯盟棒球賽普門中學一日兩戰，對手都是新北市聯隊，首戰吞敗，6強再交手，普門朱軒祺（左2）適時安打，一棒送回2分，率隊以2比1拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年4月4日
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