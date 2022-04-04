顏承恩清晨重訓不嫌累 U18東岸聯盟找回自信

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（中央社記者謝靜雯台東4日電）普門中學投手顏承恩很有想法，為了增加身體素質，清晨3、4點就起床做重訓，高一即獲得教練團重用，U18東岸聯盟棒球賽6強與新北市聯隊交手，後援替球隊守住勝利，率隊晉4強。

普門中學今天比賽一日兩戰，在2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽最後一戰不敵新北市聯隊，6強再度碰頭，5局1分領先、新北市隊攻佔得點圈，普門換上高一投手顏承恩登板後援，總計投2.2局無失分，化解失分危機，率隊以2比1搶勝晉級4強。

顏承恩身高180公分，有一顆大曲球製造速差，曲球球速不到100公里，與直球最快球速有將近30公里的速差，可以有效擾亂打者，總教練洪榮宏表示，顏承恩的球速不快，但尾勁不錯，因為身材優勢，曲球下墜很有威力。

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顏承恩雖才高一但很有想法，知道自己身材過於單薄，每天清晨3、4點就起床也不嫌累，約學長一同去做重訓，希望可以強化身體素質。

今天後援替球隊守住勝利，顏承恩心情十分振奮，他透露，去年底參加U18富邦盃時表現不佳、陷入長期低潮，直到最近慢慢找回好的感覺，今天可以守住勝利才會這麼激動，但也提到場上情緒起伏太大，有時候情緒過於高漲、無法收回，是需要再改進的地方。（編輯：陳仁華）1110404