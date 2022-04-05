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蔡總統：政府持續完善體育基礎建設 當選手後盾

2022/4/5 15:11（4/5 15:46 更新）
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總統蔡英文5日應邀出席第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕典禮，她致詞時表示，政府將持續完善體育基礎建設，讓民眾享受更好運動環境，同時也將作為選手的後盾。中央社記者謝佳璋攝　111年4月5日
總統蔡英文5日應邀出席第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕典禮，她致詞時表示，政府將持續完善體育基礎建設，讓民眾享受更好運動環境，同時也將作為選手的後盾。中央社記者謝佳璋攝　111年4月5日
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）清晨盃為台灣最大型羽球業餘賽事，總統蔡英文今天出席開幕典禮，以行動力挺羽球發展，她說，政府將持續完善體育基礎建設，讓民眾享受更好運動環境，同時也將作為選手的後盾。

蔡總統今天出席第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，並受邀擔任開球嘉賓，中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫也當場邀請蔡總統，未來若有機會，也能一起拿著球拍在場上打球。

清晨盃今年邁入第50屆，而賽事最初是利用上班族上班前的上午6時至8時舉辦，蔡總統說：「可以想像這麼早起參賽，一定是很喜歡羽球。」

蔡總統表示，台灣在去年東京奧運創造隊史最佳成績，特別是在羽球項目，「麟洋配」王齊麟與李洋奪下羽球男雙金牌，「相信那個晚上大家都非常振奮、難忘」。

蔡總統提到，東京奧運之前，台灣羽球風氣就相當興盛，奧運後越來越多人想要加入羽球行列，顯示奧運成績帶動全民體育熱潮，而清晨盃就是最好的例子，今年吸引超過2000多人參與。

蔡總統指出，在各界與政府努力下，無論學校、社區運動中心或公園等地，都可以看到很多民眾相約打羽球，而她也承諾，政府將持續完善體育基礎建設，讓民眾享受更好運動環境，並支持選手，作為選手的後盾。

另外，蔡總統今天出席活動時也發生一段小插曲，剛走上台致詞時，就有民眾在看台上高喊「我要陳情」，而蔡總統當場回應，「好，陳情，你可以交給後面那名（工作人員）」，所幸後續活動也未受影響，順利進行。（編輯：張芷瑄）1110405

2022第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽5日下午在台北舉行開幕活動，總統蔡英文（中右）與奧運羽球男雙金牌組合王齊麟（前左2）、李洋（前右2）等人共同進行開球儀式。中央社記者謝佳璋攝　111年4月5日
2022第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽5日下午在台北舉行開幕活動，總統蔡英文（中右）與奧運羽球男雙金牌組合王齊麟（前左2）、李洋（前右2）等人共同進行開球儀式。中央社記者謝佳璋攝　111年4月5日
2022第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽展開，5日下午在台北舉行開幕典禮，總統蔡英文（前中）、奧運羽球男雙金牌組合王齊麟（前右）和李洋（前左）等人出席合影。中央社記者謝佳璋攝 111年4月5日
2022第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽展開，5日下午在台北舉行開幕典禮，總統蔡英文（前中）、奧運羽球男雙金牌組合王齊麟（前右）和李洋（前左）等人出席合影。中央社記者謝佳璋攝 111年4月5日
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