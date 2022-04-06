吳念庭先發3支0選到保送上壘 西武不敵樂天

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）日本職棒西武獅隊今天對上樂天金鷲隊的賽事，吳念庭先發出賽，3打數沒有安打發揮，但選到1次保送上壘；西武打線在遭樂天先發投手岸孝之壓制下，西武以2比7落敗。

昨天敲出本季首轟的西武台灣好手吳念庭今天先發打第5棒、擔任三壘手，2局上遭到三振，5局上擊出右外野飛球出局，7局上選到四壞球保送上壘，9局上擊出一壘滾地球出局。總計吳念庭3打數沒有敲出安打，目前在一軍打擊率2成35。

樂天在1局下就靠著2次保送，以及淺村榮斗、鈴木大地敲安打，還有渡邊佳明擊出高飛犧牲打，攻下3分；雖然西武在5局上靠著外崎修汰、岸潤一郎接連敲陽春全壘打，追到僅剩1分落後；不過，5局下樂天的西川遙輝也回敬1發陽春砲，樂天取得4比2領先。

7局下樂天的辰己涼介、西川遙輝擊出安打後，淺村榮斗獲得故意四壞保送，形成滿壘，島內宏明敲出清壘的二壘安打，帶有3分打點，終場樂天就以7比2擊敗西武。

樂天今天推出岸孝之擔任先發投手，用102球投7局，被敲4支安打，投2次保送、4次三振，僅失2分奪下勝投。（編輯：戴光育）1110406