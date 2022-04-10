胡金龍聽到悍將球迷掌聲感動 陳鏞基：他應得的

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中職統一獅隊胡金龍先前效力富邦悍將隊因群組留言風波被冷凍，今年改披獅袍再出發，10日睽違許久回到前東家主場新莊棒球場，2局首打席踏上打擊區，隊友及富邦悍將隊球迷都給予掌聲，胡金龍也回應歡呼。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職統一隊野手胡金龍相隔1年半再踏入新莊棒球場，今天2局首打席踏上打擊區，獅隊及富邦悍將隊球迷都給予掌聲，胡金龍回應歡呼，隊友陳鏞基很感動，「這是他應得的」。

胡金龍先前效力富邦悍將隊因為群組留言風波被冷凍，今年改披獅袍，重新出發，今天睽違許久回到前東家主場新莊棒球場，先發打5棒、守左外野。

胡金龍2局首打席走上打擊區，不分主客場球迷都給掌聲。胡金龍表示，有聽到球迷的掌聲，「謝謝球迷，很感動」。

陳鏞基表示，過去胡金龍為悍將球團（含前身）打下很多功勞，「身為球員可以得到這樣的尊敬，替他開心」。

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胡金龍總計4打數在7局敲出安打、貢獻2分打點，7局敲出安打上壘後被換代跑退場休息，守備則守了6局，上一次一軍守備出賽已經是2019年，他賽後接受媒體訪問時笑說：「現在有點累」，今天左外野接球數不多，他表示：「這樣就好了，太忙也不好。」

獅隊主力外野手蘇智傑缺陣，需要休息一段時間，胡金龍做好會較常守備出賽的心理準備，他並點名陣中年輕球員，包括羅暐捷、邱智呈都很認真，也表現得很好，期待他們的表現。（編輯：管中維）1110410