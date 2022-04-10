T1獵鷹3度擊敗台啤英熊 劉孟竹代掌兵符收首勝

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台灣職籃T1聯盟10日在天母體育館閉門進行台南台鋼獵鷹隊（白衣）與台灣啤酒英熊隊（黑衣）的例行賽程，台鋼獵鷹成功踢館，終場以122比109收下勝利。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天包括賈西亞、阿提諾、吉伯特3人得分達20分以上，聯手以122比109收拾台灣啤酒英熊，勇奪本季對戰第3勝，代掌兵符的劉孟竹收下執教首勝。

台啤英熊在主場天母體育館迎戰戰績墊底的台鋼獵鷹，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，且配合台北市立大學防疫政策，比賽採閉門舉行。

台鋼獵鷹克服上半場最多落後15分劣勢，下半場展開逆襲，決勝靠著洋將吉伯特（Marcus Gilbert）、賈西亞（Chuck Garcia Jr.）挺身而出，最終以13分差帶走勝利，終止4連敗。

獵鷹此役6人得分雙位數，而賈西亞、阿提諾（William Artino）、吉伯特各得29分、22分、20分。

獵鷹首次出戰擁有身高230公分洋將德古拉（Samuel Deguara）助陣的英熊，劉孟竹4月初起暫時代掌台鋼獵鷹兵符，他說：「賽前針對德古拉有幾套防守策略，除了防守端，我認為本土與洋將都有溝通，幫助隊友彌補二、三線的防守，進攻籃板上沒有輸，有取得優勢，我非常佩服我們的球員。」

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呂濟而轉戰台鋼獵鷹後，首次拿下勝利，此役進帳10分、6籃板、4助攻。他說：「前一天練球，孟竹哥給了我們很多防守策略，我們球員很爭氣，在禁區的防守都有到位，今天也把速度帶起來，也成功拿下勝利。」

「這場比賽他們都做到了，我很感謝他們。」劉孟竹收下帶兵後首勝，也分享季中代掌兵符心情相當複雜，而球員同樣得重新記憶戰術，經過彼此磨合，他認為與球員之間感覺越來越像家人。（編輯：管中維）1110410

台灣職籃T1聯盟例行賽持續進行，10日在天母體育館由台南台鋼獵鷹隊與台灣啤酒英熊隊交手，獵鷹洋將賈西亞（白衣者）全場貢獻29分，助隊奪勝。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日

台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹隊10日作客天母體育館，對戰台灣啤酒英熊隊，英熊蔣淯安（左）全場貢獻20分無用，終場台鋼獵鷹以122比109奪勝。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日

T1聯盟台灣啤酒英熊隊10日在主場天母體育館閉門迎戰台南台鋼獵鷹隊，英熊洋將士東（持球者）全場貢獻20分可惜無用，終場獵鷹仍以122比109擊敗英熊。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊10日作客天母體育館交手台灣啤酒英熊隊，獵鷹陣中阿提諾（右）突破英熊洋將德古拉（左）防守上籃、積極進攻，阿提諾全場進帳22分，助隊奪勝。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日