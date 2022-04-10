T1獵鷹3度擊敗台啤英熊 劉孟竹代掌兵符收首勝
2022/4/10 22:12（4/10 22:31 更新）
台灣職籃T1聯盟10日在天母體育館閉門進行台南台鋼獵鷹隊（白衣）與台灣啤酒英熊隊（黑衣）的例行賽程，台鋼獵鷹成功踢館，終場以122比109收下勝利。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日
（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天包括賈西亞、阿提諾、吉伯特3人得分達20分以上，聯手以122比109收拾台灣啤酒英熊，勇奪本季對戰第3勝，代掌兵符的劉孟竹收下執教首勝。
台啤英熊在主場天母體育館迎戰戰績墊底的台鋼獵鷹，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，且配合台北市立大學防疫政策，比賽採閉門舉行。
台鋼獵鷹克服上半場最多落後15分劣勢，下半場展開逆襲，決勝靠著洋將吉伯特（Marcus Gilbert）、賈西亞（Chuck Garcia Jr.）挺身而出，最終以13分差帶走勝利，終止4連敗。
獵鷹此役6人得分雙位數，而賈西亞、阿提諾（William Artino）、吉伯特各得29分、22分、20分。
獵鷹首次出戰擁有身高230公分洋將德古拉（Samuel Deguara）助陣的英熊，劉孟竹4月初起暫時代掌台鋼獵鷹兵符，他說：「賽前針對德古拉有幾套防守策略，除了防守端，我認為本土與洋將都有溝通，幫助隊友彌補二、三線的防守，進攻籃板上沒有輸，有取得優勢，我非常佩服我們的球員。」
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呂濟而轉戰台鋼獵鷹後，首次拿下勝利，此役進帳10分、6籃板、4助攻。他說：「前一天練球，孟竹哥給了我們很多防守策略，我們球員很爭氣，在禁區的防守都有到位，今天也把速度帶起來，也成功拿下勝利。」
「這場比賽他們都做到了，我很感謝他們。」劉孟竹收下帶兵後首勝，也分享季中代掌兵符心情相當複雜，而球員同樣得重新記憶戰術，經過彼此磨合，他認為與球員之間感覺越來越像家人。（編輯：管中維）1110410
台灣職籃T1聯盟例行賽持續進行，10日在天母體育館由台南台鋼獵鷹隊與台灣啤酒英熊隊交手，獵鷹洋將賈西亞（白衣者）全場貢獻29分，助隊奪勝。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日
台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹隊10日作客天母體育館，對戰台灣啤酒英熊隊，英熊蔣淯安（左）全場貢獻20分無用，終場台鋼獵鷹以122比109奪勝。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日
T1聯盟台灣啤酒英熊隊10日在主場天母體育館閉門迎戰台南台鋼獵鷹隊，英熊洋將士東（持球者）全場貢獻20分可惜無用，終場獵鷹仍以122比109擊敗英熊。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日
T1聯盟台南台鋼獵鷹隊10日作客天母體育館交手台灣啤酒英熊隊，獵鷹陣中阿提諾（右）突破英熊洋將德古拉（左）防守上籃、積極進攻，阿提諾全場進帳22分，助隊奪勝。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日
台灣職籃T1聯盟10日在天母體育館的例行賽事由台灣啤酒英熊隊與台南台鋼獵鷹隊交手，因應疫情取消觀眾入場，採閉門舉行，場邊觀眾席空蕩蕩，熱情加油吶喊聲不再。中央社記者趙世勳攝 111年4月10日
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