國小硬式棒球聯賽 中平、忠孝13日爭冠

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110學年度國小棒球聯賽（硬式組），桃園中平國小4強擊敗新北土城國小，高雄忠孝國小4強擊敗台北福林國小，中平（圖）、忠孝13日將爭冠。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）國小硬式棒球聯賽桃園中平國小4強擊敗新北土城國小，高雄忠孝國小4強擊敗台北福林國小，中平、忠孝明天爭冠，中平上一次拿下冠軍為108學年度，忠孝則是睽違18年再闖冠軍戰。

110學年度國小棒球聯賽（硬式組）桃園中平國小8強賽先以16比1擊敗新北市興穀國小，4強與新北土城國小交手，先發投手陳建宏開賽不穩，趕緊換上左投許梓奕止血。

中平打線也很幫忙，2局下靠著陳得瑋、楊琼略兩轟扳平比分，3局下以許梓奕、陳建宏、黃字泫、陳得瑋安打再添3分，土城4局上追回1分，中平4局下再下一城。

許梓奕投到最後半局面臨危機，土城1出局後利用中平捕手失誤站上得點圈，陳冠文、王聖穰安打連發追回1分，接著雙盜壘推進，許梓奕穩住陣腳，連續抓下兩個出局數守住勝果率隊以7比5拿勝。

許梓奕後援5.1局失2分（非責失分），中平教練李國強表示，他懂得利用速差來應對打者，表現沒話講，「他的目標是成為好的投手，平時會自主訓練，上一些肌力課程，懂得投資自己、很難得。」

中平曾在104、108學年度拿下冠軍，明天將與忠孝爭冠，李國強指出，有把握可以過關，希望小朋友不要想太多，盡情去比賽。

高雄忠孝國小8強以13比5擊敗南投新街國小，4強與台北福林國小交手，看雙胞胎兄弟姜晉錫、姜晉堯表演，1局下姜晉堯陽春砲先馳得點，2局下輪到姜晉錫敲出三分砲，3局下姜晉堯再敲出單場第二轟，4局下徐恩、姜晉堯帶有打點安打再添2分，一路維持領先，終場以7比2拿勝。

弟弟姜晉錫是4強賽先發投手，以85球投完5.2局失2分，哥哥姜晉堯接手最後1人次成功收尾，兄弟聯手帶領球隊前進冠軍戰。

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忠孝總教練陳益圳說，幾名小六選手大賽經驗較多，這幾場靠他們帶領團隊，姜晉錫今天投得很棒，前段失投球較多，幸好有回穩，姜晉堯則是打擊越打越好，這次聯賽已經貢獻5轟。

忠孝昔日是傳統勁旅，曾在92學年度拿下冠軍，不過之後因故改成社團球隊發展，今年再度有機會爭冠，陳益圳說，已經超乎預期，中平是桃園很強的球隊，希望球員留下完美回憶，盡全力就好。（編輯：張芷瑄）1110412