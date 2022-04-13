日職二軍王柏融1安2保送 同場王彥程6局好投

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）日本職棒二軍今天樂天金鷲與日本火腿隊交手的賽事，上演台灣王彥程、王柏融的投打對決，王柏融2打數敲出1支安打，還選到2次保送；王彥程則繳出6局無失分好投。

火腿隊王柏融因近期在一軍打擊狀況不佳，在11日遭下放二軍。王柏融今天在二軍賽事先發打第4棒、擔任左外野手，1局下選到保送上壘，4局下則是敲出右半邊安打，不過跑到二壘時遭到觸殺出局；7局下擊出二壘滾地球出局，8局下選到保送上壘。

總計王柏融2打數敲出1支安打，選到2次保送；其中王柏融從王彥程手中敲出1支安打、選到1次保送，目前在二軍打擊率2成86。

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王彥程則是擔任樂天先發投手，1局下雖然被敲1支安打、投1次保送，不過順利解決危機，沒有失分，2局下則是回穩演出3上3下，3到6局都各被敲出1支安打，但都沒有擴大危機，無失分；總計王彥程用77球投6局，被敲5支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分。

王彥程退場時樂天還取得1比0領先，不過8局下火腿隊靠著石川亮、清水優心敲安打，以及水野達稀敲出三壘安打送回2分逆轉，接著中島卓也再補上安打得1分，終場火腿隊二軍以3比1擊敗樂天二軍，王彥程無關勝敗。（編輯：陳仁華）1110413