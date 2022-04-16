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張育成列入傷兵名單 陣中地位堪憂

2022/4/16 07:34（4/16 07:52 更新）
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美國職棒克里夫蘭守護者隊4月15日將台灣內野手張育成（前）放入10天傷兵名單。圖為張育成3月24日在主場比賽的打擊情形。（中央社檔案照片）
美國職棒克里夫蘭守護者隊4月15日將台灣內野手張育成（前）放入10天傷兵名單。圖為張育成3月24日在主場比賽的打擊情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）美國職棒克里夫蘭守護者隊今天將台灣內野手張育成放入10天傷兵名單，但並未進一步說明細節。張育成在球隊陣中的地位受到挑戰。

張育成在4月7日於守護者的開幕戰先發，成為台灣棒球史上第一位2度在大聯盟開幕戰先發的球員。但之後僅再出賽2場，最近3場比賽都坐板凳。

張育成本季3場出賽共7個打數，沒有安打，遭到5次三振。

相形之下，取代張育成的內野手米勒（Owen Miller）手感發燙，6場出賽21打數敲出11支安打，包括5支二壘安打、2支全壘打，打擊率5成24。

守護者今天在主場開幕戰，列入傷兵名單的張育成缺陣。張育成在社群媒體上貼文表示，「從昨天開始覺得自己有點中暑，今天是2022主場開幕賽我想說早點到球隊治療，為了安全起見，目前先回到家休息」。（編輯：周永捷）1110416

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